В Орловской области медики обошли коммунальщиков

В регионе вырос спрос на медицинские услуги.

В Орловской области в январе-июле 2019 года, по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 20,8 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 1,5 процента меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Орелстат.

В учреждении подсчитали, что за отчетный период времени по сравнению с прошлым годом в регионе объем оказанных гражданам медицинских услуг вырос на 5 процентов, услуг почтовой связи и курьеров – на 1,8 процента, телекоммуникационных услуг – на 1,5.

В то же время на 12 процентов сократился объем услуг в сфере культуры, на 5,1 процента – в сфере коммунального хозяйства, на 3,2 процента – в сфере бытовых услуг.

При этом две трети объема платных услуг населению Орловской области пришлось на жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги.

«В январе-июле 2019 года населению области оказано услуг бытового характера на 3 млрд рублей, — сообщает Орелстат. — Более 67 процентов объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских».

ИА «Орелград»