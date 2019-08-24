Из зарплат орловцев за полгода удержали 5,3 млрд рублей

Рядовые жители обеспечили почти половину бюджетных доходов.

За первое полугодие 2019 года в Орловской области в консолидированный бюджет поступило более 13,9 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

В консолидированный бюджет области за отчетный период поступило 11,5 млрд рублей. Это на 1,6 процента больше, чем годом ранее. По традиции, основной вклад внесли простые жители. Как сообщает УФНС, поступления налога на доходы физических лиц составили 5,3 млрд рублей. За счет этих сборов было сформировано 46,3 процента доходов консолидированного бюджета Орловской области.

«В федеральный бюджет перечислено более 2,4 млрд рублей, — сообщили в УФНС. — Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили более 1,9 млрд рублей».

В службе отмечают, что в текущем году по сравнению с прошлым годом на 3,1 процента выросли сборы НДФЛ, на 18,9 процента — налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, на 9,5 процента – транспортного налога. Однако лидером стал налог на имущество физических лиц, сборы которого возросли в 1,6 раза.

ИА «Орелград»