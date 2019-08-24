Орловец совершил семь краж за полтора месяца

24.8.2019 | 15:00 Новости, Общество

Криминальную карьеру мужчины прервал суд Советского района.

Вступил в силу обвинительный приговор суда Советского района города Орла в отношении местного жителя, который был признан виновным в семи кражах. Он совершил их в период времени со 2 июля по 21 августа 2018 года.

В пяти случаях мужчина украл велосипеды. Он угонял их не только с лестничных площадок, но и от торговых центров, где их оставляли хозяева. В двух случаях добычей вора стали мобильные телефоны. Например, 14 августа прошлого года он зашел в ателье и похитил мобильник, оставленный работников на столе.

Путем частичного сложения наказаний суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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