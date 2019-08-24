Орловскую область завалят живой рыбой

24.8.2019 | 16:25 Новости, Общество

Правительство региона поставило новые задачи.

Областные власти утвердили государственную программу «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность». Ее действие будет рассчитано на 2020-2025 годы, а объем финансирования превысит 223 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составят 121 миллион рублей, областного – 97 миллионов.

Программа предусматривает решение целого ряда задач. Так, по замыслу областного правительства, в регионе должен быть «увеличен рост продаж живой рыбы местного производства».

Также предусмотрено упорядочение использования водоемов рыбохозяйственного значения, увеличение объемов возможной добычи водных биоресурсов, выполнение рыбохозяйственных мероприятий и другое.

Кроме того, власти поставили задачу увеличить численность основных видов охотничьих животных и гарантированно сохранить биологическое разнообразие.

Также планируется сохранение процента закрепленных охотничьих угодий в их общей площади — 80 процентов в 2025 году, и сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.

ИА «Орелград»

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