В Орле бывшим заключенным гарантировали помощь

Освободившимся из колонии людям окажут поддержку за счет бюджета.

Областные власти утвердили перечень обязательных мероприятий в отношении людей, освободившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Соответствующий приказ издал региональный департамент социальной защиты.

Согласно ему перечень состоит из шести пунктов. В частности, бывшим заключенным обязаны оказать психологическую помощь, а также содействие в восстановлении утраченных документов и социально-полезных связей. То есть при необходимости им помогут разыскать родственников и наладить с ними отношения.

Приказ также гарантирует бывшим заключенным оказание услуг в организациях социального обслуживания населения и предоставление государственной социальной помощи.

Добавим, что для оказания поддержки чиновники вправе привлекать общественные объединения.

ИА «Орелград»