В Орле зажгут свечи в память о жертвах терактов

В областном центре пройдет акция по борьбе с терроризмом.

Молодежная акция «Мир во всем мире» пройдет в Орле 3 сентября 2019 года. Она будет посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Как следует из постановления мэрии, акция будет организована для «воспитания толерантности в молодежной среде, межнационального и межконфессионального согласия».

Еще одной задачей организаторы объявили «недопущение вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических группировок и распространения в молодежной среде экстремистских идей».

Акция пройдет перед зданием МФЦ на улице Ленина в Орле. К участию в ней приглашены детские и молодежные общественные объединения, а также все те горожане, которые пожелают к ней присоединиться.

Начало намечено на 12 часов дня. Сначала перед присутствующими выступят руководители Орловской области и города, а также участники локальных войн и вооруженных конфликтов. Затем пройдет церемония возложения цветов, после чего будут зажжены свечи и запущено в небо воздушные шары — в память о погибших в террористических актах на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»