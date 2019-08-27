Двое пострадали в ДТП на Болховском шоссе

«Приора» столкнулась с «Калиной»

В Орле на Болховском шоссе столкнулись «Лада Калина» и «Лада Приора», пострадали два человека. Об этом сообщает управление ГИБДД по Орловской области.

26 августа в 10:40 «Калина» ехала со стороны Болхова и поворачивала налево на улицу Раздольную. В этот момент автомобиль столкнулся с «Приорой», которая ехала навстречу.

В ДТП пострадали пассажиры «Калины» — 78-летний мужчина и 52-летняя женщина. Госпитализация им не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»