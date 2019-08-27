Орловца осудили за пьяную езду на мотороллере

Его лишили прав и заставили поработать на благо общества.

Сразу два аналогичных уголовных дела рассмотрел суд Мценского района. Перед ним предстал местный житель, хорошо знакомый полиции. Еще в 2017 году он попался пьяным за рулем. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав сроком на 1 год и 7 месяцев.

В мае 2019 года молодой человек вновь попался полиции. Он был остановлен сотрудником ДПС на улице Кузьмина в Мценске. Мужчина ехал на мотороллере марки «SONIK». Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

За повторную пьяную езду на него было заведено уголовное дело. Несмотря на это, три недели спустя молодой человек вновь прокатился на мотороллере в состоянии алкогольного опьянения и вновь попался полицейским. За это на него было заведено еще одно уголовное дело.

По совокупности совершенных преступлений любитель пьяной езды был приговорен к обязательным работам сроком 450 часов. Кроме того, его наказали лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

ИА «Орелград»