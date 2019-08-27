Орловец сбил человека и посчитал это малозначительным

27.8.2019 | 12:37 Новости, Происшествия

Суд отказался отменять наказание

Заводской районный суд рассмотрел дело водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел на улице Поселковой. Автомобиль «Мицубиси Лансер» сбил человека, после чего водитель решил уехать. Суд назначил мужчине наказание – лишил прав на 1 год.

Водитель и его защита обратились в Заводской суд с жалобой. Они просили отменить наказание и закрыть дело «в связи с малозначительностью». Виновник ДТП отметил, что уехал с места аварии, убедившись, что пострадавшей не нужна помощь.

Суд рассмотрел жалобу и заявил, что вина мужчины доказана и не подлежит сомнению.

«Наказание за совершенное административное правонарушение назначено с соблюдением требований КоАП РФ. При этом учтены характер, совершенного административного правонарушения, связанного с игнорированием требований ПДД РФ, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств», — отметил суд.

ИА «Орелград»

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