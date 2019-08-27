В Орле рассказали, как сложилась судьба стобалльников по ЕГЭ

Лучшие выпускники Орловской области успешно поступили в вузы.

В Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО) напомнили, что в 2019 году 47 одиннадцатиклассников получили 50 стобалльных результатов в ходе ЕГЭ. Из них 25 работ были выполнены по русскому языку.

Максимальный в Орловской области результат показали выпускница Хотынецкой средней школы Мария Петрова, набравшая 296 баллов, и Александр Пронякин из школы №1 города Мценска, в активе которого оказалось 294 балла. В центре сообщили о том, как прошло для них лето.

«Мария стала студенткой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, а Александр продолжит знакомство с прикладной математикой и информатикой в Московском физико-техническом институте», — рассказали в ОРЦОКО.

Кроме того, по два стобалльных результата получили София Брусенцова из школы №5 города Орла, набравшая максимальные баллы по русскому языку и литературе, и Андрей Привалов из орловской же школы №29, блеснувший знаниями по русскому языку и математике профильного уровня.

В ОРЦОКО рассказали, что Андрей связал свое будущее с изучением физики в МФТИ, а София выбрала для себя направление иностранной лингвистики в Орловском государственном университете имени Тургенева.

В целом в Орловской области в 2019 году каждый десятый выпускник по результатам трех учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, получил 250 и более баллов.

ИА «Орелград»