В Орле рассказали, как сложилась судьба стобалльников по ЕГЭ

27.8.2019 | 9:49 Новости, Образование

Лучшие выпускники Орловской области успешно поступили в вузы.

В Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО) напомнили, что в 2019 году 47 одиннадцатиклассников получили 50 стобалльных результатов в ходе ЕГЭ. Из них 25 работ были выполнены по русскому языку.

Максимальный в Орловской области результат показали выпускница Хотынецкой средней школы Мария Петрова, набравшая 296 баллов, и Александр Пронякин из школы №1 города Мценска, в активе которого оказалось 294 балла. В центре сообщили о том, как прошло для них лето.

«Мария стала студенткой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, а Александр продолжит знакомство с прикладной математикой и информатикой в Московском физико-техническом институте», — рассказали в ОРЦОКО.

Кроме того, по два стобалльных результата получили София Брусенцова из школы №5 города Орла, набравшая максимальные баллы по русскому языку и литературе, и Андрей Привалов из орловской же школы №29, блеснувший знаниями по русскому языку и математике профильного уровня.

В ОРЦОКО рассказали, что Андрей связал свое будущее с изучением физики в МФТИ, а София выбрала для себя направление иностранной лингвистики в Орловском государственном университете имени Тургенева.

В целом в Орловской области в 2019 году каждый десятый выпускник по результатам трех учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, получил 250 и более баллов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования