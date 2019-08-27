В Орле утвердили план капремонта на будущее

Областные власти определились с планами на 2021-2023 годы.

Правительство Орловской области утвердило краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2021-2023 годах».

Документом предусмотрено проведение ремонтных работ в 411 многоквартирных домах в 2021 году, в 326 МКД – в 2022 году и в 331 доме – в 2023 году. Таким образом, всего в период реализации краткосрочного плана планируется проведение капитального ремонта 1 068 многоквартирных домов Орловской области.

Общий объем финансирования, образованный за счет взносов на капремонт собственников помещений, составит 9,37 миллиарда рублей. Из них в 2021 году будет выделено 1,99 миллиарда, в 2022-м – 2,83 миллиарда, в 2023-м – 4,54 миллиарда рублей.

Правительство также утвердило перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения утвержденного краткосрочного плана. В него попали дома, в которых имеется лифтовое оборудование, отработавшее назначенный срок службы, а также МКД, в отношении которых органами местного самоуправления представлены заявки о необходимости проведения капитального ремонта крыши.

ИА «Орелград»