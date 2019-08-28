В Орловской области стартовало голосование

Процедура досрочного голосования продлится по 7 сентября.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, процедура досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления продлится с 28 августа по 7 сентября текущего года.

Напомним, Единый день голосования выпадает на 8 сентября. В этот день, помимо выборов местного уровня, в Орловской области пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ.

«Досрочное голосование организовано путем заполнения избирателем избирательного бюллетеня в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии», — уточнили в облизбиркоме.

В рабочие дни, с понедельника по пятницу, проголосовать можно с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суббота и воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов. Для этого необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности.

В облизбиркоме добавили, что досрочно проголосовать могут те, кто 8 сентября по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть на свой участок, на котором он включен в список избирателей.

Уважительной причиной по закону считается отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другое.

ИА «Орелград»