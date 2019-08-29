Орловские бюджетники задолжали за свет десятки миллионов рублей

Энергетики обнародовали данные о долгах потребителей.

Информацию о задолженности обнародовала компания «Орловский энергосбыт». «Черный список» появился в преддверии старта отопительного сезона. Речь идет о долгах учреждений и предприятий, финансируемых за счет муниципальных бюджетов. Сообща они задолжали за свет 83,4 миллиона рублей.

Энергетики говорят, что столь внушительная сумма вызывает у них особое беспокойство в преддверии осенне-зимнего периода. Рейтинг должников возглавляет город Орел. Бюджетники областного центра задолжали 46,5 миллиона рублей.

Далее следуют бюджетные учреждения и предприятия Верховского (8,2 млн рублей), Краснозоренского (4 млн), Новодеревеньковского (2,6 млн), Залегощенского (2,4 млн), Свердловского (2,1 млн) и Корсаковского (1,3 млн рублей) районов.

В компании отметили, что в августе прошел ряд заседаний межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. В протоколах встреч главам районов-должников были выданы «распоряжения обеспечить погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы». Срок исполнения — до 15 сентября 2019 года.

В то же время энергетики отмечают муниципальные образования, где бюджетные учреждения вовремя платят по счетам. В «белый список» вошли Ливны, а также Ливенский, Колпнянский, Покровский и Сосковский районы.

«Многомиллионные долги потребителей осложняют стабильное финансирование ремонтных работ на объектах энергетического комплекса региона в период подготовки к осенне-зимнему периоду. Поэтому выполнение поручений комиссии крайне важно и социально значимо», — говорит директор по реализации электроэнергии и мощности компании «Орловский энергосбыт» Юрий Лаштабега.

ИА «Орелград»