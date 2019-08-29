В Орле поставлена точка в деле о незаконной «добыче» криптовалюты

Бывший программист «Орловского издательского дома» получил приговор.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, в апелляционной инстанции было рассмотрено уголовное дело теперь уже бывшего программиста ГУП «Орловский издательский дом».

Ранее Советский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, модификацию компьютерной информации и совершено из корыстной заинтересованности). Его наказали штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Осужденный обжаловал приговор, но желаемого не добился. Вердикт был оставлен без изменения. Как пояснили в облсуде, на работу в ГУП мужчина был принят в начале 2012 года. Он создал для издательского дома сайт и был его администратором.

Программист заранее предусмотрел несколько видов доступа к административной части сайта. Стандартный доступ был предоставлен «ограниченному кругу действующих сотрудников издательского дома».

Дополнительный доступ администратор создал лично для себя. У него имелась известная только ему учетная запись с правами на любые изменения компьютерной информации.

«В 2017 году, после своего увольнения из ГУП ОО «Орловский издательский дом», имея возможность незаконного доступа к интернет-сайту предприятия под правами администратора, в целях получения финансового источника дохода, подсудимый разместил на нем скрипт, позволяющий получать криптовалюты, с возможностью их обмена на валюту Российской Федерации или иностранных государств, — сообщили в облсуде. — В результате неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации сайта предприятия, он получил в личное пользование и хранил в индивидуальном электронном кошельке криптовалюты «Monero».

Добавим, что программиста «вели» сотрудники регионального управления ФСБ. Они завели уголовное дело и проводили расследование.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»