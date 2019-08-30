Под Орлом перезахоронили 288 бойцов Красной Армии

Церемония прошла на территории Покровского района.

В Покровском районе перезахоронили останки 288 советских солдат и офицеров. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Церемония прошла на территории братского захоронения в деревне Никольское.

Останки бойцов Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны в боях за Орловщину, были найдены членами поисковых отрядов в период проведения «Вахты памяти – 2019».

«В районе деревни Лески, сегодня это граница Покровского и Колпнянского районов, были подняты из земли останки 232 бойцов и командиров Красной Армии, останки еще 43 человек были найдены на окраине деревни Малороссы, 13-ти — в районе 2-й Александровки», — уточнили в областной администрации.

Сообщается, что поисковикам удалось установить имена 232-х бойцов. Ими оказались солдаты и командиры 6-й Гвардейской стрелковой дивизии, 137-й и 148-й стрелковых дивизий. Они погибли в период со 2 по 12 февраля 1943 года в боях за освобождение Покровского района.

«Всего в летнем этапе Орловской межрегиональной «Вахты памяти-2019» принял участие 91 человек, — рассказал руководитель областного молодежного поискового объединения «Огненная дуга» Николай Андреев. — Это члены 16 поисковых отрядов, а также наши постоянные партнеры из Самары, Тулы и Москвы. Очень помогли местные жители, они указали конкретные места старых захоронений».

ИА Орелград