Гибель пчел оказалась не единственной проблемой орловских пасечников

Опытных пчеловодов оставили без положенных пенсий.

Неожиданная «пчелиная» проблема была озвучена в Орловской региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Прием там провели депутат Госдумы Николай Земцов и первый вице-спикер Орловского облсовета народных депутатов Михаил Вдовин.

Как сообщили в реготделении «Единой России», одной из тем разговора стала «инициатива о внесении изменений в федеральное законодательство в части пенсионного обеспечения некоторых видов профессиональной деятельности».

Сообщается, что на прием пришли бывшие работники Орловской опытной станции пчеловодства. Когда-то это учреждение входило в структуру Института пчеловодства. Однако он, как выяснилось, не относится к ведению Министерства сельского хозяйства.

«По этой причине работники опытной станции, которые занимались разведением пчелиных семей и маток, не получают надбавки к пенсии, предусмотренных для работников сельского хозяйства, — рассказали в реготделении «Единой России». — Николай Земцов отметил, что это несправедливо по отношению к людям, которые всю жизнь трудились наравне с работниками пчеловодства».

Депутат пообещал выступить с инициативой дополнения приказа Минсельхоза по включению опытных станций в перечень списка профессий, должностей и производств, работа на которых позволяет получить прибавку к фиксированной выплате для сельхозработников.

Напомним, в этом году в Орловской области был зарегистрирован массовый пчеломор. Погибло более 1600 пчелосемей. Основной причиной стала обработка посевов агрохимикатами без предупреждения.

В связи с этим Орловской облсовет народных депутатов подготовил обращение в Госдуму с призывом ужесточить наказание для виновников пчеломора, а также вернуть Россельхознадзору отобранные несколько лет назад полномочия по контролю оборота пестицидов и других агрохимикатов.

ИА «Орелград»