В Орле названа сумма долга бюджетных учреждений за коммуналку

Совокупная задолженность приблизилась к 0,5 миллиарда рублей.

Информация о задолженности за оказанные коммунальные услуги была озвучена на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, доклад на эту тему прочитал заместитель руководителя областного департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Григорий Шайкин.

По его словам, текущая общая просроченная задолженность предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений Орловской области перед ресурсоснабжающими организациями превышает 450 миллионов рублей. Причем должники наверняка заплатят еще больше, если проиграют коммунальщикам суды. Ведь в этом случае на них лягут судебные издержки и им будут начислены немалые пени.

Григорий Шайкин также доложил о подготовке региона к зиме. Из доклада следует, что готовность жилищного фонда к отопительному сезону составляет 90 процентов, школ — 86 процентов, детсадов — 94, объектов здравоохранения — 85, прочих объектов социальной сферы — 84 процента.

ИА «Орелград»