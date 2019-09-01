В Орле перевернулся грузовик «К&Б»

Водитель получил небольшие травмы

В Орле на Карачевском шоссе перевернулся грузовик сети магазинов «Красное & Белое». Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях. Авария случилась 1 сентября в 8:45 напротив гипермаркета «Гринн».

Позже в областном управлении МВД рассказали обстоятельства ДТП. Помимо грузовика, в нем участвовал автомобиль «Ниссан». Водитель рефрижератора ехал по Карачевскому шоссе в сторону микрорайона «Зареченский» и на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора. Столкнувшись с иномаркой, грузовик перевернулся.

«В результате ДТП водитель рефрижератора доставлен в медучреждение, после оказания помои отпущен. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка», — указано в сообщении УМВД.

ИА «Орелград»