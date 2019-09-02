В Орловской области помянут жертв терроризма

2.9.2019 | 10:13 Новости, Общество

Заупокойные богослужения пройдут в храмах Орловской епархии.

В Орловской области 3 сентября будут совершены заупокойные богослужения — панихиды и литии. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Уточняется, что панихиды и литии будут совершены «по всем православным христианам, трагически погибшим в результате террористических актов разных лет на территории России».
Заупокойные богослужения пройдут по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона во всех храмах Орловской епархии.

Тем самым орловские священнослужители присоединятся к всероссийской акции. Дело в том, что 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

Как раз в эти дни исполняется 15 лет с момента чудовищного террористического акта, который произошел в городе Беслане. Тогда террористы во время праздничной линейки захватили школу. В результате захвата заложников погибли более 300 человек, в основном — женщины и дети.

ИА «Орелград»

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