Директор аквацентра, где едва не погиб ребенок, получила два года условно

И штраф в размере 150 тысяч рублей

Суд в Орле рассмотрел уголовное дело владелицы аквацентра «Азбука плавания», где в июне 2018 года едва не погиб пятилетний ребенок. Женщину обвиняли в оказании небезопасных услуг.

Как уже рассказывал «Орелград», в аквацентре шло занятие по плаванию с детьми от 5 до 7 лет. Однако бассейн не был для этого приспособлен — глубина была опасна для малышей.

Во время занятия пятилетний мальчик нырнул с лестницы в воду. Выбраться сам ребенок не смог — плавать он не умел, а встать на дно не позволяла глубина. Мальчик провел под водой более минуты и получил серьезные повреждения. К счастью, его удалось спасти.

«Приговором суда осужденной назначено наказания в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей», — сообщили в Следственном комитете.

ИА «Орелград»