В Орле рассказали о масштабах ВИЧ-инфекции

Пораженность населения этой болезнью увеличивается.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Орла, проблема была обсуждена на заседании антинаркотической комиссии. Основным докладчиком выступила заведующая отделением профилактики Орловского центра по профилактике и борьбе со СПИД Юлия Сидорина.

Согласно озвученным данным, в этом году в Орловской области число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 9,6 процента. Однако уровень пораженности населения этой болезнью увеличивается.

«По состоянию на 1 августа 2019 года число инфицированных составило 340,5 на 100 тысяч человек, за исключением умерших, — отметили в администрации города. — При этом на долю Орла приходится 49,9 процента от общего числа выявленных в регионе больных за весь период наблюдения и 44,7 процента новых случаев инфицирования».

Что касается возрастных групп, то в текущем году в статистике впервые выявленных случаев заражения лидируют орловцы в возрасте от 30 до 49 лет. На их долю пришлось 72,1 процента таких случаев, при этом доля людей от 50 лет и старше составила 12,3 процента.

«Также характерно, что в эпидпроцесс вовлекаются женщины: на них приходится 32,4 процента новых случаев», — отметили в горадминистрации.

Основным путем передачи ВИЧ-инфекции в Орловской области являются половые отношения. На их долю приходится 50,3 процента случаев. На втором месте — внутривенное введение (25,7 процента).

ИА «Орелград»