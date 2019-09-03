В Орле заметили эстонских пожарных на спецавтомобиле

Пожарные-добровольцы из Эстонии побывали в нашем городе в рамках автопробега.

Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области. Речь идет о команде добровольных пожарных из деревни Хююру, пригорода столицы Эстонии — города Таллина. В Орел они прибыли в рамках автопробега на собственном пожарном автомобиле.

Дело в том, что эстонцы сначала своим ходом добрались до Иркутска, где проходил I Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны. Теперь они возвращаются на родину, делая остановки в разных городах.

«Участники автопробега едут по России на своем пожарном «КамАЗе», — рассказали в ГУ МЧС. — Он оснащен крюковой мультилифтовой системой погрузки кузова. Благодаря этому грузовик становится универсальным. Находясь на боевом дежурстве, он перевозит мощный пожарный насос и другое оснащение. Но сейчас, в дальней дороге, машина превратилась в мобильный и комфортабельный жилой модуль».

Глава небольшого отряда Мати Лейватегия организовал добровольную пожарную команду еще в 1999 году. Он рассказал, что в Эстонии насчитывается 87 профессиональных пожарных частей и 120 добровольных пожарных формирований.

В год эстонские добровольцы совершают 130-170 выездов на тушение пожаров. Между командами и государством заключены договоры, согласно которым добровольцы должны выехать на вызов не позднее 5, 10 или 15 минут после поступления сигнала, в зависимости от условий договора и нахождения от места происшествия. За выезды на пожары от государства положена компенсация, которая идет на оплату топлива, затраченного на работу времени, ремонт и обслуживание техники.

В Орле эстонские добровольцы возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям, открытому в этом году. Затем они посетили 1-ю пожарно-спасательную часть по охране Советского района, где орловские пожарные продемонстрировали им свою технику и помещения части.

ИА «Орелград»