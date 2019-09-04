Михаил Вдовин: «Нам санкции — мы им льготы!»

Доклад чиновников о стимулирующих льготах не удовлетворил вице-спикера облсовета

На заседании профильного комитета облсовета был поднят вопрос льгот для организаций, запускающих новое производство. Вице-спикер Михаил Вдовин возмутился ситуацией, когда десятки лет льготы предоставляются одним и тем же предприятиям.

Не называя юридических лиц, он отметил, что учредители этих компаний находятся за рубежом, в частности, в США.

«Они нам санкции — мы им льготы!» — воскликнул Вдовин.

В своем выступлении политик опирался на требование Минфина по упорядочиванию льгот. Однако глава финансового департамента Орловской области Елена Сапожникова отметила, что Минфин устраивает субсидирование таких компаний, так как оно экономически целесообразно.

ИА «Орелград»