Орловцы устроили пикет под окнами Клычкова из-за плохой трассы

Жители глубинки устали от того, что на их требования не обращают внимания

Утром 4 сентября возле областной администрации прошла серия одиночных пикетов. Их проводят жители Мценского района, которые не могут добиться ремонта трассы «Болхов-Мценск».

К правительству приехали примерно 10 человек. Возле главного входа в администрацию женщина развернула плакат с надписью «Мы требуем встречи с губернатором Клычковым». Мужчина с плакатом «Дорог нет – есть только направления» встал возле бокового входа.

Спустя полчаса к пикетчикам вышли губернатор Андрей Клычков и глава департамента строительства и ЖКХ региона Денис Блохин. Глава региона рассказал жителям о финансовых трудностях. Как всегда, ничего конкретно не обещал, сославшись на нелюбовь к обещаниям. Но из речи его стало понятно, что, может быть, в ноябре появятся деньги, и в 2020 году дорога может быть построена.

Сказать, что граждане были в восторге, нельзя. Одна из женщин пригласила Клычкова приехать и посмотреть на дорогу. Он обещал это сделать и, увидев в лице дамы сомнение, уточнил: «Я женщин не обманываю!». И сразу в воздухе повис вопрос — а кого тогда обманывает?

Другому гражданину Клычков принялся рассказывать, что видит его первый раз. Но мужчина не растерялся и тут же напомнил губернатору, как он до своего избрания обещал ему лично построить эту дорогу. А с тех пор уже минуло почти два года, а дороги как не было, так и нет.

Ранее жители Мценского района провели митинг с требованием отремонтировать трассу регионального значения «Болхов-Мценск». По их словам, дорогой не занимались с 2012 года. В прошлом году сельчане обращались в приемную президента с просьбой выделить деньги, однако услышаны не были.

На митинг в деревню Аниканово они пригласили Дениса Блохина. Он не приехал, как не приехали и другие приглашенные чиновники — руководители «Орелгосзаказчика» и «Дорожной службы» Сергей Волков и Александр Бойко.

ИА «Орелград»