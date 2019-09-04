Орловские власти предпримут вторую попытку выбрать логотип региона

Условия конкурса утвердил губернатор Андрей Клычков.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в Орловской области будет проведен открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект эмблемы (логотипа) регионе. Сообщается, что он будет использоваться «для продвижения на внешних рынках инвестиционной привлекательности региона, орловских товаров и предприятий, туризма и достопримечательностей, человеческого капитала».

Отметим, что идея нее нова. В июле 2018 года Андрей Клычков, тогда еще в статусе врио губернатора, издал аналогичный указ. Кстати, он утратил силу только сейчас. По сути, областные власти предпринимают вторую попытку создать логотип, призванный сделать Орловскую область узнаваемой.

Впрочем, разница в условиях оказалась существенной. Если в прошлогоднем указе речь шла только об одной эмблеме, то по условиям нового конкурса будет предусмотрено шесть номинаций:

— «Орловская область: прошлое и будущее» – комплексный визуальный образ Орловской области (якорная эмблема (логотип) с изображением устойчивых ассоциаций с Орловской областью;

— «Историко-культурное наследие Орловской области» – визуальный образ достопримечательностей, историко-культурных объектов Орловской области с изображением уникальных объектов притяжения туристов;

— «Инвестиционная привлекательность и деловое партнерство Орловской области» – визуальный образ положительного бизнес-климата в Орловской области, отражающий высокий инвестиционный, производственный, научный, кадровый, технологический потенциал региона;

— «Стандарт качества продукции Орловской области» – визуальный образ знака идентификации субъектов экономической деятельности с высокой эффективностью производства, инновационными технологиями в Орловской области;

— «Социально-экономическая инфраструктура Орловской области» – визуальный образ объектов и проектов, способствующих обеспечению высокого качества проживания и жизнедеятельности Орловской области;

— «Социальный капитал Орловской области» – визуальный образ объектов и проектов, способствующих развитию духовности, патриотизма, добровольчества, морально-нравственных ценностей.

Победителей обещают определить в каждой из них. Клычков уже распорядился выделить 60 тысяч рублей на денежное вознаграждение. Авторы лучших логотипов получат по 10 тысяч рублей плюс, конечно же, благодарности губернатора.

Заработать что-то еще авторам лучших эскизов не удастся. Чиновники заключат с победителями договоры о передаче авторами Орловской области исключительного права на созданный ими логотип на безвозмездной основе. Если победитель откажется от заключения договора, то он автоматически будет лишен победы, а победителем объявят того, кто занял второе место.

ИА «Орелград»