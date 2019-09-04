В Орловской области разрешили стрелять в голубей

Решение связано с возросшей угрозой заноса в регион различных заболеваний.

Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Владимир Рыжиков.

Чиновник разрешил добычу двух видов птиц: перепела и голубя сизого. Охотникам дозволено добыть по 24 особи каждого вида обоих полов и всех возрастов. Внеплановая охота на голубей и перепелов будет открыта с 7 сентября по 31 октября 2019 года.

Как следует из приказа, разрешенное орудие охоты: охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Приказом установлены и границы территорий, на которых разрешено добывать птиц. Охота будет разрешена в Верховском, Должанском, Знаменском, Колпнянском, Кромском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, и других районах.

В качестве причины чиновники указали «угрозу возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов». Кроме того, Владимир Рыжиков издал еще один приказ, который разрешает добыть двух волков на территории охотничьих угодий ООО «Новый Город». Охота на них будет разрешена в период с 7 сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года.

ИА «Орелград»