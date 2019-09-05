В центре Орла сбили 91-летнего пешехода

Пожилому мужчине не потребовалась госпитализация

В Орле возле Торговых рядов «Газель» сбила 91-летнего мужчину. Об инциденте рассказали в УГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 4 сентября в 13:30. Установлено, что грузовик ехал от Красного моста и на перекрестке поворачивал направо. А пешеход в это время находился на проезжей части. Отметим, что на перекрестке Гостиной и Гагарина пешеходная фаза светофора выделена в отдельную.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»