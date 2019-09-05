В массовом ДТП под Орлом пострадали два человека

Два автомобиля съехали в кювет

Утром 5 сентября в Орловской области случилось тройное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в регуправлении МВД.

Инцидент случился в 7:50 на 395 км автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, автомобиль «Ауди» пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с «Опелем», а затем с «Газелью». После ДТП «Ауди» и «Газель» съехали в кювет.

Травмы получили водители «Ауди» и «Опеля». Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

ИА «Орелград»