В массовом ДТП под Орлом пострадали два человека

5.9.2019 | 15:28 Новости, Происшествия

Два автомобиля съехали в кювет

Утром 5 сентября в Орловской области случилось тройное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в регуправлении МВД.

Инцидент случился в 7:50 на 395 км автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, автомобиль «Ауди» пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с «Опелем», а затем с «Газелью». После ДТП «Ауди» и «Газель» съехали в кювет.

Травмы получили водители «Ауди» и «Опеля». Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

ИА «Орелград»

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