В Орловской области заметно упала рождаемость

5.9.2019 | 10:00 Новости, Общество

Власти констатировали ухудшение демографической ситуации.

Данные о демографической ситуации в январе-июне 2019 года представлены в бюллетене об итогах социально-экономического развития, опубликованном на официальном портале Орловской области.

Как следует из этого документа, демографическая ситуация в области в отчетный период времени характеризовалась процессом естественной убыли населения. Сообщается, что число умерших превысило число родившихся в 2 раза.

«В январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечено снижение числа родившихся на 433 человека, числа умерших — на 288 человек, — говорится в бюллетене.

В то же время составители сборника отмечают миграционный прирост населения, который составил 272 человека. В другие регионы России за первое полугодие 2019 года выехало 883 человека больше, чем прибыло из них в нашу область.

Однако при этом сложилось положительное сальдо международной миграции – из-за рубежа на Орловщину перебралось на 1155 человек больше, чем отправилось туда.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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