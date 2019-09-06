Орловцам вернут часть расходов на лечение и обучение

Сотни жителей региона подали заявления на получение налогового вычета.

Межрайонная инспекция ФНС России №8 по Орловской области подвела итоги декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц за 2018 год. Такие декларации должны были подать не только физлица, но и индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

По данным регионального управления ФНС России, декларации представили 245 ИП, 25 фермеров, четыре нотариуса, девять арбитражных управляющих, 10 адвокатов, а также более 2000 граждан, продавших свое имущество.

«Сумма налога, исчисленная к уплате по представленным декларациям, составила 86,8 млн рублей, — сообщили в УФНС Росси по Орловской области. — Основная масса деклараций предоставлена по имущественному налоговому вычету в связи с приобретением жилья. Такой вычет заявили 4270 физических лиц».

Так, 342 физлица получили вычеты на обучение детей, 161 — за собственное обучение. Кроме того, 456 орловцев получили вычет по суммам, уплаченным за лечение, причем 30 человек — за дорогостоящее лечение.

«Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета по заявленным социальным, имущественным налоговым вычетам, составила на сегодняшний день более 247 млн рублей», — отметили в УФНС.

ИА «Орелград»