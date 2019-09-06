Орловскую молодежь отучат от наркотиков за 6 лет

6.9.2019 | 14:59 Новости, Общество

В Орловской области принята очередная целевая программа.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу «Молодежь Орловщины», действие которой рассчитано на 6 лет. Ее основная цель – «обеспечение реализации молодежной политики на территории Орловской области».

Она включает в себя несколько подпрограмм: «Орловщина молодая», «Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области», «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Последняя предусматривает «сокращение масштабов распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления».

В рамках этой подпрограммы планируется проведение «целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего с молодежью, по антинаркотической пропаганде», внедрение новых методов и средств профилактики наркомании и лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией.

Все это должно значительно снизить количество орловцев в возрасте от 14 до 35 лет, употребляющих наркотические и психоактивные средства. Добавим, что общий объем финансирования утвержденной программы составит 78,979 миллиона рублей, которые полностью поступят из бюджета Орловской области. Непосредственно на борьбу с наркоманией из них будет выделено 4,196 миллиона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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