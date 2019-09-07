МУП ТТП за месяц задолжало 3,9 млн за свет

7.9.2019 | 17:26 Новости, Экономика

Для взыскания долга энергетикам пришлось идти в суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявление общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» к МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Спор зашел о поставленной электроэнергии.

Как следует из материалов дела, муниципальное предприятие задолжало 3,943 миллиона рублей за электроэнергию, потребленную в мае 2019 года. Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и ходатайств не заявил.

Изучив материалы, представленные истцом, арбитраж счел заявленные требования подлежащими удовлетворению. Суд взыскал с МУП «ТТП» всю заявленную в иске задолженность за свет, а также обязал предприятие возместить расходы по оплате государственной пошлины в размере 42,7 тысячи рублей.

На решение может быть подана жалоба в 19-й арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже. Напомним, ситуация с долгами за электроэнергию обострилась в прошлом году. На какой-то момент, по данным энергетиков, она превысила 58 миллионов рублей, а период неоплаты достиг 9 месяцев.

ИА «Орелград»

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