Перелыгин обнаружил рулон бюллетеней в урне на хотынецком участке

8.9.2019 | 18:05 Важное, Новости, Политика

Кандидат написал жалобу, заподозрив вброс

Кандидат в депутаты Госдумы Руслан Перелыгин обнаружил подозрительные бюллетени в урне на избирательном участке №723 в Хотынце. Депутат облсовета приехал в поселок и снял урну на видео.

Gepostet von Руслан Перелыгин am Sonntag, 8. September 2019

На записи видно, что бюллетени лежат вместе. Перелыгин заподозрил вброс и написал жалобу. Также наблюдатели пытаются добиться закрытия урны для голосования.

«Красиво лежат», — написал он в Facebook.

Вот почему явка в Хотынецком районе на 12.00 была почти 50% УИК 723. Пачки бюллетеней!Фиксируем и пишем жалобы.

Gepostet von Руслан Перелыгин am Sonntag, 8. September 2019

По данным «Голоса», к 14:30 в УИК №723 проголосовали почти 60% избирателей. При этом Перелыгин отмечает, что в Хотынецком районе значительная часть жителей работает в Москве вахтовым методом.

  • Напомним, сегодня в Орловской области выбирают нового представителя региона в Госдуме. Мандат освободился после смерти экс-директора ФСБ Николая Ковалева в апреле 2019 года.
  • По состоянию на 15 часов явка на выборах депутата Госдумы от Орловской области составила 29,85%.

ИА «Орелград»

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