Явка на выборах в Госдуму приблизилась к 30%

8.9.2019 | 16:24 Новости, Политика

К 15 часам на участки пришли 29,85% избирателей

По состоянию на 15 часов явка на выборах депутата Госдумы от Орловской области составила 29,85, сообщается на сайте избиркома.

В лидерах по явке – Колпнянский район, там проголосовали уже 61,77% избирателей. Высокие показатели также наблюдаются в Сосковском (58,61%) и Шаблыкинском (53,86%) районах.

Хуже всего с явкой дела обстоят в Орле. К 15 часам на выборы пришли всего 17,7% жителей областного центра.

Голосование продлится до 20 часов.

ИА «Орелград»

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