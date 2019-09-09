Орловца осудили за кражу наркотиков

Мужчина признан виновным по редко применяемой статье УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, приговор вынес суд Советского района города Орла. А на скамье подсудимых оказался житель Покровского района. Его признали виновным по ч. 2 ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств в значительном размере). Кроме того, молодого человека уличили в незаконном сбыте «зелья».

Было установлено, что подсудимый обокрал своего знакомого. Он похитил у него марихуану массой 16,4 грамма, после чего сбыл ее неким гражданам. В отношении последних также вынесены обвинительные приговоры. Кстати, под уголовное преследование за незаконное хранение наркотических средств попал и обворованный приятель.

Кроме того, герой нашей истории расфасовал 32 грамма марихуана, которая имелась у него лично, и планировал ее продать. Однако не успел этого сделать, так как был задержан сотрудниками полиции.

По совокупности преступлений молодой человек получил 9 лет исправительной колонии строгого режима. Он подал апелляционную жалобу, но Орловский областной суд оставил приговор без изменения.

ИА «Орелград»