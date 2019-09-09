Пассажирка Renault попала в больницу после ДТП в Орле

Автомобиль, в котором она ехала, выскочил на встречную полосу

В Орле столкнулись Renault Duster и Nissan X-Trail, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 7 сентября в 14:33 напротив дома №251 на улице Комсомольской. Установлено, что Duster двигался от автовокзала в сторону переулка Дарвина. 65-летний водитель выехал на встречную полосу и там врезался в Nissan.

В результате ДТП травмы получила 67-летняя пассажирка Renault. Ее госпитализировали в отделение травматологии.

ИА «Орелград»