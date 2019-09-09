Пассажирка Renault попала в больницу после ДТП в Орле

9.9.2019 | 10:19 Новости, Происшествия

Автомобиль, в котором она ехала, выскочил на встречную полосу

В Орле столкнулись Renault Duster и Nissan X-Trail, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 7 сентября в 14:33 напротив дома №251 на улице Комсомольской. Установлено, что Duster двигался от автовокзала в сторону переулка Дарвина. 65-летний водитель выехал на встречную полосу и там врезался в Nissan.

В результате ДТП травмы получила 67-летняя пассажирка Renault. Ее госпитализировали в отделение травматологии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования