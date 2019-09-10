Под Орлом опасного хулигана изолировали от общества

Житель Ливен отправлен в колонию общего режима.

Вступил в законную силу приговор Ливенского районного суда в отношении ранее судимого жителя города Ливны. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, его признали виновным по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Мужчина неоднократно нарушал установленные в отношении него запреты.

Дело в том, что ранее он был лишен свободы на 4 года за совершение ряда краж, грабежа, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В мае 2018 года в отношении него был установлен административный надзор на 2 года. Отсидевшему свой срок мужчине суд установил ряд ограничений.

Однако бывший заключенный их игнорировал. Он не раз нарушал не только условия надзора, но и преступал закон, за что его привлекали к административной ответственности. В частности, «совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность (мелкое хулиганство)».

В результате на него завели новое уголовное дело, которое рассмотрел районный суд. Он счел, что исправление молодого человека невозможно без изоляции от общества. Подсудимому было назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В прокуратуре региона отметили, что мужчина обжаловал приговор, но апелляционным постановлением Орловского областного суда вердикт был оставлен без изменения и теперь вступил в законную силу.

ИА «Орелград»