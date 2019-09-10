Управление градостроительства Орла возглавил архитектор «Гражданпроекта»

Владимира Плотникова представили сегодня на планерке

Управление градостроительства администрации Орла возглавил 42-летний Владимир Плотников. Об этом сообщил сити-менеджер Александр Муромский на еженедельном совещании 10 сентября.

Плотников сменил в этой должности Виктора Булгакова. Первым рабочим днем новоиспеченного чиновника стал понедельник, 9 сентября.

Владимир Плотников после окончания Воронежскрй государственной архитектурно-строительной академии устроился в «Гражданпроект». Там он работал с 2000 года — сначала архитектором, затем ведущим архитектором, а с 2005 года — главным архитектором проектов.

ИА «Орелград»