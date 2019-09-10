В Орловской области обнаружили дефляцию

10.9.2019 | 17:09 Новости, Экономика

Орелстат зафиксировал снижение цен.

В Орловской области в августе 2019 года на потребительском рынке региона цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,5 процента. Об этом сообщает Орелстат. Тем самым в регионе зафиксирована дефляция.

Впрочем, с начала 2019 года цены и тарифы в области повысились на 2,3 процента. Поэтому говорить о победе над инфляцией пока явно преждевременно. Тем не менее, по официальным данным статистики в августе в Орловской области цены на услуги снизились на 0,1 процента, на продовольственные товары – на 1,4 процента. В то же время товары непродовольственной группы подорожали на 0,2 процента.

Снижение цен во многом обусловлено сезонным фактором. В регионе традиционно начали дешеветь овощи. Например, если в январе 2019 года в Орловской области один килограмм репчатого лука продавался в среднем по 29,83 рубля, то в августе его цена снизилась до 24,9 рубля.

Капуста белокочанная подешевела за тот же период времени с 36,98 до 27.27 рубля за кг, картофель – с 22 до 19,41 рубля, морковь – с 32,04 до 30,17 рубля. Также в августе зафиксировано небольшое снижение цен, по сравнению с июлем, на свинину, рыбу мороженую и сахар-песок.

Что касается цен на моторное топливо, то в августе в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 0,7 процента, а с начала года подросли на 1,2 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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