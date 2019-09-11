Музалевский резко поднялся в медиарейтинге

Сразу на 18 позиций.
Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский занял 27 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов России по итогам августа.
Как сообщили в пресс-службе облсовета, по сравнению с июлем Музалевский поднялся на 18 пунктов. Лидерами по итогам последнего летнего месяца стали Фарид Мухаметшин (Татарстан), Сергей Сокол (Иркутская область) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).
Медиарейтинг глав законодательных органов составила «Медиалогия». Система анализирует более 52 тысяч источников, в том числе телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информагентства и интернет-СМИ.
ИА «Орелград»