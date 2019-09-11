Музалевский резко поднялся в медиарейтинге

11.9.2019 | 16:29 Новости, Политика

Сразу на 18 позиций.

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский занял 27 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов России по итогам августа.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, по сравнению с июлем Музалевский поднялся на 18 пунктов. Лидерами по итогам последнего летнего месяца стали Фарид Мухаметшин (Татарстан), Сергей Сокол (Иркутская область) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

Медиарейтинг глав законодательных органов составила «Медиалогия». Система анализирует более 52 тысяч источников, в том числе телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информагентства и интернет-СМИ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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