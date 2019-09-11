Под Орлом объявили коммунальную амнистию

11.9.2019 | 13:49 ЖКХ, Новости

Акция по списанию пеней пройдет в Орловском районе.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, местное муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» объявило о проведении акции по списанию пени с должников.

Она стартует 15 сентября и продлится ровно месяц – по 15 октября 2019 года. Организаторы то ли в шутку, то ли всерьез призывают местных жителей «ловить момент».

Условия действительно привлекательные. С должников спишут все пени при условии полного погашения задолженности. Для этого необходимо подать заявление в офис муниципального предприятия. Он расположен в поселке Стрелецкий.

«Собственники, наниматели жилого помещения/частного домовладения должны в период действия акции оплатить просроченную задолженность за жилищно — коммунальные услуги в полном объеме в кассе предприятия», — говорится в сообщении организаторов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования