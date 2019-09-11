Под Орлом объявили коммунальную амнистию

Акция по списанию пеней пройдет в Орловском районе.

Как сообщается на сайте администрации Орловского района, местное муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» объявило о проведении акции по списанию пени с должников.

Она стартует 15 сентября и продлится ровно месяц – по 15 октября 2019 года. Организаторы то ли в шутку, то ли всерьез призывают местных жителей «ловить момент».

Условия действительно привлекательные. С должников спишут все пени при условии полного погашения задолженности. Для этого необходимо подать заявление в офис муниципального предприятия. Он расположен в поселке Стрелецкий.

«Собственники, наниматели жилого помещения/частного домовладения должны в период действия акции оплатить просроченную задолженность за жилищно — коммунальные услуги в полном объеме в кассе предприятия», — говорится в сообщении организаторов.

ИА «Орелград»