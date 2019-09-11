В Орловской области от гриппа привьют каждого второго

В регионе стартовала кампания по иммунизации населения.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, кампания по иммунизации стартовала в связи с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа.

В целом до конца текущего года планируется вакцинировать против гриппа не менее 50 процентов населения региона, то есть прививку должны сделать каждому второму. При этом стоит задача охватить вакцинацией не менее 75 процентов жителей области в возрасте 60 лет и старше. Также предстоит провести иммунизацию против пневмококковой инфекции – ее пройдут граждане, страдающие хроническими заболеваниями легких.

«Вакцины против гриппа показали свою эффективность во всех возрастных группах, — заверили в Роспотребнадзоре. — Так, в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов наблюдались умеренные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ и регистрация единичных случаев тяжелых форм заболевания гриппом».

По данным ведомства, за последние 10 лет уровень заболеваемости орловцев ОРВИ и гриппом снизился с 312,9 до 41,89 случаев на 100 тысяч жителей. Основной причиной этого эксперты называют увеличение охвата вакцинацией против гриппа. Если 10 лет назад прививку сделали чуть более 25 процентов жителей области, то в прошлом году вакцинацией было охвачено 47,3 процента орловцев.

«Известно, что вакцинопрофилактика увеличивает продолжительность здоровой жизни, — говорят в Роспотребнадзоре. — Так, по данным научных исследований, прививки против гриппа снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей на 20 процентов, «двойная» иммунизация против гриппа и пневмококковой инфекции снижает риск госпитализации в связи с развитием тяжелых форм заболеваний гриппом на 37 процентов, пневмонией — на 29, пневмококковой инфекцией — на 44».

Кроме того, вакцинация снижает частоту применения антибиотиков и тем самым предупреждает развитие антибиотикорезистентности.

ИА «Орелград»