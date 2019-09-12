Орловчанка опустошила кассу микрокредитной организации

В Болхове рассмотрели уголовное дело о присвоении.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Болховского районного суда, вынесены в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в хищении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.

Как следует из приговора, женщина работала менеджером в местном офисе одной из микрокредитных организаций. В круг ее обязанностей входила выдача займов и прием денег от клиентов.

Согласно внутреннему распорядку, остаток наличных денежных средств к концу рабочего дня должен был составлять не менее 45 тысяч рублей. Видимо, это правило и подтолкнуло менеджера к совершению должностного преступления.

Она дважды использовала свое служебное положение, когда денег в кассе оставалось гораздо больше минимального остатка. Она изготавливала на свое имя ордер и изымала из кассы наличные якобы для инкассации. На самом деле деньги она присваивала себе.

В одном случае девушка похитила 130 тысяч рублей, в другом – 100 тысяч. В суде она раскаялась и признала свою вину. Ее наказали уголовным штрафом в размере 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»