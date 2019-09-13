В Орле на Карачевской разбился водитель «Нивы»

13.9.2019 | 9:13 Новости, Происшествия

Автомобиль врезался в фонарный столб

В Орле на улице Карачевской «Нива» врезалась в световую опору, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 12 сентября в 21:35 напротив дома №120. Внедорожник ехал в сторону Крестительского кладбища, но 19-летний водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования