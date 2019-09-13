В Орле на Карачевской разбился водитель «Нивы»

Автомобиль врезался в фонарный столб

В Орле на улице Карачевской «Нива» врезалась в световую опору, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 12 сентября в 21:35 напротив дома №120. Внедорожник ехал в сторону Крестительского кладбища, но 19-летний водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»