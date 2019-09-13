В орловской школе нашли опасные турники

13.9.2019 | 9:44 Новости

Потенциально опасное спортивное оборудования обнаружили прокуроры. 

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, нарушения законодательства в сфере безопасного использования спортивного оборудования и инвентаря было выявлено в рамках акции «Подросток под защитой закона». Напомним, она проводится объединенными усилиями правоохранительных органов региона.

В рамках акции работники Ливенской межрайонной прокуратурой посетили местную школу. Было установлено, что турники на школьном стадионе не были закреплены. При этом они используются для проведения занятий на уроках физкультуры.

Также был выявлен один спортивный снаряд, который тоже не был закреплен и представлял потенциальную угрозу для детей. Еще одним нарушением в надзорном ведомстве посчитали то, что на школьном стадионе на момент проверки не были опилены кусты и деревья.

«По указанному факту межрайонной прокуратурой в адрес начальника управления общего образования администрации Ливенского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.», — сообщили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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