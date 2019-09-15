СМИ: орловец умер в «Пятерочке» после драки

По неподтвержденным данным, мужчина получил ранение гвоздем

Житель Орла скончался в результате потасовки, которая произошла возле магазина «Пятерочка», сообщают «Орловские новости». Инцидент произошел на Выгонке примерно в 18:00.

Трое молодых людей сидели возле магазина. В конфликт с ними вступил подошедший мужчина. Он достал гвоздь и ранил нескольких человек. Один из пострадавших забежал в «Пятерочку» и умер возле кассы.

Подозреваемого в убийстве задержали, инцидент расследуется, добавили журналисты.

ИА «Орелград»