СМИ: орловец умер в «Пятерочке» после драки

15.9.2019 | 21:38 Важное, Новости, Происшествия

По неподтвержденным данным, мужчина получил ранение гвоздем 

Житель Орла скончался в результате потасовки, которая произошла возле магазина «Пятерочка», сообщают «Орловские новости». Инцидент произошел на Выгонке примерно в 18:00.

Трое молодых людей сидели возле магазина. В конфликт с ними вступил подошедший мужчина. Он достал гвоздь и ранил нескольких человек. Один из пострадавших забежал в «Пятерочку» и умер возле кассы.

Подозреваемого в убийстве задержали, инцидент расследуется, добавили журналисты.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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