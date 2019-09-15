В Орле благоустроят кладбище жертв фашизма

Средства на благоустройство выделят из муниципального бюджета.

Администрация города Орла утвердила целевую программу благоустройства военно-мемориальных объектов региональной и муниципальной категории охраны, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Большинство из них объектов является объектами культурного наследия — памятниками истории.

Впрочем, в программе фигурирует только один такой памятник. Речь идет о Братском кладбище жертв фашизма, расположенном на улице Красноармейской. На его благоустройство будет выделено 450 тысяч рублей. Из них 250 тысяч поступят из областного бюджета, а 200 тысяч – из муниципального.

Средства будут выделены в 2020 году. Объем финансирования еще может быть скорректирован, если предложения об этом поступят от МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Именно это муниципальное казенное учреждение «несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств».

ИА «Орелград»