В орловских лесах уничтожат опасных животных

15.9.2019 | 13:45 Новости, Общество

В Орловской области открыли очень большую охоту.

Исполняющий обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Владимир Рыжиков издал очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. По сути, этот документ открыл массовую охоту на диких животных.

В период времени с 10 сентября по 20 октября 2019 года в Орловской области разрешено добыть 140 кабанов обоих полов и всех возрастов. Охотиться разрешено загоном, с подхода, из засады, подъезда на гужевом транспорте и с собаками охотничьих пород, с использованием нескольких видов охотничьих ружей.

Добыча кабана разрешена на территории нескольких районов, в основном в охотничьих угодьях более чем 20 организаций. Кроме того, отстрел кабана разрешен на территории государственных природных биологических заказников «Колпнянский» и «Залегощенский», а также в границах государственного природного комплексного заказника «Кудияры» в Залегощенском районе.

Большая охота объявлена из-за возросшей угрозы заноса в Орловскую область вируса африканской чумы свиней. Несколько вспышек этого заболевания в последнее время были зарегистрированы в соседней Курской области. Кабаны являются одними из главных переносчиков вируса АЧС.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования