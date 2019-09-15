В орловских лесах уничтожат опасных животных

В Орловской области открыли очень большую охоту.

Исполняющий обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Владимир Рыжиков издал очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. По сути, этот документ открыл массовую охоту на диких животных.

В период времени с 10 сентября по 20 октября 2019 года в Орловской области разрешено добыть 140 кабанов обоих полов и всех возрастов. Охотиться разрешено загоном, с подхода, из засады, подъезда на гужевом транспорте и с собаками охотничьих пород, с использованием нескольких видов охотничьих ружей.

Добыча кабана разрешена на территории нескольких районов, в основном в охотничьих угодьях более чем 20 организаций. Кроме того, отстрел кабана разрешен на территории государственных природных биологических заказников «Колпнянский» и «Залегощенский», а также в границах государственного природного комплексного заказника «Кудияры» в Залегощенском районе.

Большая охота объявлена из-за возросшей угрозы заноса в Орловскую область вируса африканской чумы свиней. Несколько вспышек этого заболевания в последнее время были зарегистрированы в соседней Курской области. Кабаны являются одними из главных переносчиков вируса АЧС.

ИА «Орелград»