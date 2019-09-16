Дмитрия Медведева попросили спасти Орел

Орловский облсовет принял обращение к председателю правительства страны.

Как уже рассказывал «Орелград», текст обращения был разработан в связи со сложной финансовой ситуацией, в которую угодил город Орел. Долги столицы региона стабильно растут, а денег катастрофически не хватает. Помочь городу вызвались областные парламентарии.

На своем прошедшем заседании они приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом о распределения дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации.

В тексте отмечается, что недавно в федеральный бюджет были внесены поправки. Согласно им на 60,9 миллиарда рублей, или в 1,5 раза был увеличен объем дотаций регионам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год.

Однако «отдельные субъекты Российской Федерации даже после оказания финансовой помощи испытывают трудности с выполнением первоочередных расходов социально значимого характера».

Поэтому Орловский областной Совет народных депутатов попросил указанные выше дополнительные средства распределить между теми регионами, где «наблюдается особенно сложная социально-экономическая ситуация из-за наличия государственного долга, который превышает собственные доходы регионального бюджета».

Естественно, в качестве примера приводится Орловская область, где «в настоящее время складывается критическая ситуация с кредиторской задолженностью муниципального образования «Город Орел». На начало 2019 года размер кредиторской задолженности столицы региона составлял 651,1 миллиона рублей. По прогнозу, на конец 2019 года он составит 850 миллионов.

Облсовет просит Дмитрия Медведева. рассмотреть вопрос о предоставлении бюджету Орловской области дотации «для направления денежных средств на покрытие кредиторской задолженности муниципального образования «Город Орел» в размере, необходимом для достижения указанной цели».

«Мы рассмотрели, на мой взгляд, одно из важнейших обращений Орловского областного Совета народных депутатов в правительство Российской Федерации — по вопросу распределения дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, — прокомментировал глава регионального парламента Леонид Музалевский. — Выделение таких дотаций, например, крайне необходимо городу Орлу».

ИА «Орелград»