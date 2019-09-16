Орел попал в список регионов с самой дорогой коммуналкой

Эксперты подсчитали, какую долю бюджета платят за коммуналку орловские семьи.

Рейтинг регионов с самой дорогой коммуналкой составило и опубликовало РИА Новости. Согласно исследованию в России наибольшую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме, а меньше всего в Дагестане и Ингушетии.

«Средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в РФ ‒ 9,6 процента, — пишут исследователи. — По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 4 процента».

В целом по стране в регионах показатель затрат на коммуналку варьируется в диапазоне от 4,6 до 15 процентов – от Дагестана до Камчатского края. Жители 40 регионов России отдают больше 10 процентов. Среди них эксперты отметили Приморский край (10,1), Орловскую (10,3), Челябинскую (10,5) и Ленинградскую области (12,8 процента).

Эксперты отмечают, что в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне.

ИА «Орелград»